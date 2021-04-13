Экс-депутат Рады Килинкаров высмеял украинского пропагандиста в эфире телешоу

Москва, 13 апреля. Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высмеял данные украинской разведки, которые предоставил украинский гость телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» Килинкаров вступил в полемику с проукраинским пропагандистом Василем Вакаровым. Он пытался ввести зрителей в заблуждение, рассказывая о якобы скоплении российских войск на украинской границе, однако Килинкаров поднял на смех слова украинца и указал на противоречия.

«Что касается ситуации на линии разграничения. Я вам скажу откровенно: оценить ее сегодня невозможно. Вот сейчас Василий выступает и говорит о разведке и 16 батальонах тактических. Я не знаю, откуда он эти цифры берет! Я вот смотрю на официальные данные, которые огласил главнокомандующий ВСУ Украины, выступая перед Верховной радой, говорит о 28 батальонах тактических групп, то есть о 22 тысячах человек. В этот же день The New York Times публикует данные американской разведки о четырех тысячах российских солдат на границе», — «разромил» украинского гостя эксперт.

Телеведущий Владимир Соловьев поддержал Килинкарова, указав, что данные украинской разведки — это «анекдот само по себе», а Килинкаров поразил зрителей и гостя еще одним противоречием в официальной позиции Киева.

«Вы держитесь, потому что сейчас вы вообще рухнете! В прошлом году украинская разведка зафиксировала 35 тысяч человек в народной милиции. В этом году 28. Куда семь тысяч человек делись? Рассосались? Поэтому я еще раз говорю — правдиво оценить ситуацию сейчас на линии разграничения невозможно», — резюмировал экс-депутат Рады.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало правду об обстановке в рядах ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Среди бойцов армии Незалежной процветает дезертирство и массовые увольнения, а украинские силовики изо всех сил саботируют работу наблюдателей из ОБСЕ.