Навальный мог использовать историю с Кораном для привлечения мусульман к митингам

Озвученное Алексеем Навальным желание подать в суд на начальника ИК-2 из-за недопуска к Корану может быть способом объединить вокруг его персоны представителей ислама. Об этом свидетельствует то, что до сих пор оппозиционер не озвучивал на публике какой-либо заинтересованности в изучении других религий.

История помнит несколько случаев, когда основатель ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) радикально высказывался о мигрантах и призывал ввести визовый режим со странами Средней Азии, а также выступал с лозунгами «Хватит кормить Кавказ». Не исключено, что Навальный использует религию в качестве инструмента привлечения внимания к своей деятельности и проблемам содержания в покровской ИК-2.

Националистическое прошлое

Во вторник, 13 апреля, на странице Навального в Instagram появилась запись, в которой он сообщил, что подал иск в суд на колонию, где отбывает свой срок. Суть претензии сводится к невозможности изучения Корана. Он также пожаловался, что за время пребывания на территории ИК-2 ему не выдали ни одной книги, которые он брал с собой и планировал прочесть.

Администрация исправительного учреждения объяснила эти меры процедурой проверки, занимающей около трех месяцев. Несмотря на это, Навальный указал, что ему нужен именно Коран, поскольку он хочет «лучше понимать мусульман и ислам». Кроме того, чтение этой священной книги необходимо для его «развития как христианина».

В действительности подобные заявления выглядят странно и противоречат тем взглядам, которые основатель ФБК исповедовал в нулевые и первую половину «десятых». Этот период из жизни Навального запомнился его целевой аудитории поощрением и оправданием самых радикальных форм национализма.

Например, о своем неоднозначном отношении к людям, придерживающимся присущих населению государств Средней Азии религиозным взглядам, Навальный высказывался в 2008 году.

После дебатов осенью 2007 года в клубе «Гоголь» Навальный принял участие в драке с одним из посетителей клуба. Он выстрелил ему в лицо из травматического пистолета и оскорбил по национальному признаку. В 2011 году Навальный вошел в организационный комитет «Русского марша». Тогда же он участвовал в митинге «Хватит кормить Кавказ». Одна из его идей сводилась к остановке практики бюджетных дотаций в определенные регионы страны.

Также оппозиционер был противником строительства новых мечетей в Москве, поскольку эти молитвенные архитектурные сооружения, по его мнению, относились к вопросам нелегальной миграции. Совокупность всех приведенных факторов указывает, что Навальный всегда был исламофобом. В экспертном сообществе Навального нередко сравнивали с Максимом Марцинкевичем (видеоблогер неонацистского толка по прозвищу Тесак).

Один из ярких «выпадов» в адрес мусульман со стороны Навального был зафиксирован в апреле 2016 года. В одной из публикаций в Twitter основатель ФБК на примере внешнего вида Мишель Обамы во время деловой поездки в Саудовскую Аравию, указывал, что ношение традиционного для женщин в исламе одеяния (хиджаб) — «дикость» и «поощрение средневековья».

Изучение Корана как повод привлечения внимания

Столь внушительный «националистический бэкграунд» не позволяет относиться к стремлению Навального изучать Коран серьезно. Ситуация с подачей судебного иска против администрации ИК-2 выглядит так, будто оппозиционер хочет использовать ислам для объединения протестного актива вокруг себя.

Таким образом основатель ФБК может планировать использовать религиозный контекст так, чтобы представители мусульманской веры обратили внимание на его деятельность и заключение в непростых условиях.

В последний раз Навальный манипулировал своими религиозными взглядами, когда ему дали слово на суде по делу об оскорблении ветерана ВОВ. Он заявил, что «хочет поговорить о Боге» и что является верующим человеком, чего, например, нельзя сказать о других сотрудниках ФБК.

«Навальный, тебе все пишут: держись, не сдавайся, сожми зубы. А я думаю: что тебе терпеть? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», — процитировал оппозиционер отрывок из Евангелия от Матфея.

Ситуация с Кораном носит схожий характер. Не исключено, что Навальный мог выразить публичную заинтересованность в изучении ислама для того, чтобы найти новых сторонников и поддержку среди тех, которых большую часть своей оппозиционной деятельности считал людьми третьего сорта.