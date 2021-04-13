Москва, 13 апреля. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, выступая в ходе слушаний в комитете по делам ВС Сената Конгресса США заявил, что США планируют проводить операции в серой зоне, но ниже порога вооруженного конфликта. По его словам, это необходимо для успешного противодействия соперникам Вашингтона, сообщает Newsfront.

«Успех в ведении боевых действий в XXI веке требует, чтобы мы вступали в соперничество, в том числе во всех связанных с ним формах, ниже порога вооруженного конфликта. Это, на самом деле, так же важно, как подготовка непосредственно к кризису или конфликту», — пояснил генерал.

Помимо этого, Уолтерс также отметил важную стратегическую роль НАТО для США.

По его словам, альянс по-прежнему остается важным стратегическим центром, лежащим в основе сдерживания и гарантий безопасности в Европе.

Военный подчеркнул, что НАТО проводит политику сдерживания, и если она будет удачной, то на агрессию последует ответ всей мощью Трансатлантического альянса. По мнению генерала, отношения США с европейскими союзниками и партнерами остаются ключевым стратегическим преимуществом.

Россия на это отвечает укреплением границ.

Ранее сообщалось, как украинский президент Владимир Зеленский потребовал у своего американского коллеги Джо Байдена, помимо средств, еще и оружие, и определенность по вопросу принятия руководимой им Украины в блок НАТО. Все это, естественно, было задумано для того, чтобы активно противостоять «российской агрессии».

Но, как писал автор статьи, когда дроны ВСУ убивают невинных детей в Донбассе, а по жилым кварталам бьет украинская артиллерия — агрессию вряд ли можно назвать российской.