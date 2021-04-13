Разговор Путина и Байдена спровоцировал рост рубля

Москва, 13 апреля. Курс доллара в процессе торгов на Московской бирже снижается на 1,98% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает в моменте 75,85 руб. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Европейская валюта опускается на 1,76% и в моменте торгуется по 90,55 рубля, согласно данным торгов Мосбиржи на 18:40 по московскому времени.

Рубль укрепляет свои позиции на фоне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, о котором сообщили в Белом доме. Главы стран обсудили вопросы текущей повестки, в том числе диалог по теме контроля над вооружениями и ситуацию на Украине. Также американский лидер предложил Путину провести очную встречу в ближайшие месяцы.

Центральный банк РФ установил на 14 апреля официальный курс доллара на уровне 77,25 рубля, что на 25,69 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 15,07 копейки, до 91,95 рубля.

В течение апреля курс доллара вполне может достичь до 78 рублей за денежную единицу. Такой прогноз озвучила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.