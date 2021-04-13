Ягудин объяснил, почему резко реагирует на хамство в соцсетях

Москва, 13 апреля. Фигурист и актер Алексей Ягудин объяснил, почему всегда довольно грубо отвечает на хамские комментарии в соцсетях, касающиеся как спортсмена, так и его близких.

Ягудин и его супруга, фигуристка Татьяна Тотьмянина пожаловались, что неоднократно сталкивались с негативом в Сети. По словам спортсменки, сетевые хамы еще и остаются недовольны последовавшей реакцией. Актер и его жена считают, что оставлять подобное поведение просто так нельзя.

«В таких случаях я отвечаю сразу и резко. Я, например, не представляю себе, что приду на страницу к незнакомому человеку и стану ему рассказывать, нравится мне в его жизни что-то или нет», — отметил Ягудин.

Негодующий фигурист рассказал, что недавно выложил снимок с женой, а в комментариях кто-то назвал ее «уродиной». Спортсмен не понимает, как можно написать такое на странице незнакомого человека. А иногда Ягудину советуют найти кого-то помоложе Тотьмяниной.

«Таким людям я сразу говорю: «Забыл спросить ваше мнение» — и блокирую. Причем иногда заходишь на страницу этого персонажа, а там какой-то крокодил Гена, который почему-то рассуждает о том, кто и как выглядит», — возмутился артист в интервью изданию «7 Дней».

Несмотря на критику, Ягудин и его супруга не боятся публиковать личные фото в соцсетях. Например, недавно Тотьмянина показала снимок с дочерьми и домашним питомцем.