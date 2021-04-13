Аника Керимова назвала причину ухудшения состояния тяжелобольного Зайцева

Москва, 13 апреля. Состояние здоровья страдающего болезнью Паркинсона модельера Вячеслава Зайцева могло ухудшиться из-за долгов Дома моды.

В студии передачи «Пусть говорят» обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг тяжелобольного Зайцева. Совсем недавно он оказался звездой «Тик-Тока», приняв участие в сомнительных видеороликах. Близкие уверены, что кутюрье окружают мошенники, стремящиеся разбогатеть на его имени.

Коллега Зайцева по цеху, звездный дизайнер Аника Керимова, заявила, что в этих видео нет ничего плохого. Она вспомнила слова модельера, которые он сказал при их первой встрече:

«Когда мы впервые познакомились с Зайцевым, он мне сказал: «Аника, если хочешь добиться успеха в мире моды, не бойся экспериментов», — вспомнила звезда.

Она уверена, что, стараясь быть в тренде, а значит появляясь в соцсетях, Зайцев чувствует себя увереннее. К тому же это помогает ему отвлечься от проблем. По словам Керимовой, Зайцев всю свою душу вложил в создание Дома моды, который после его отхода от дел пришел в упадок и обзавелся крупными долгами.

«Он пытался искать разные варианты выхода из непростой ситуации… Болезни великого мэтра стали усугубляться именно из-за переживаний по поводу Дома Моды. Мне очень больно наблюдать за этим», — рассказала коллега известно модельера.

Она уверена, что переживания из-за краха главного дела его жизни только ухудшает тяжелое заболевание Зайцева. Однако кутюрье возлагает большие надежды на своего сына Егора, который может исправить ситуацию и порадовать отца.

Во время обсуждения судьбы модельера в студии присутствовали его друзья. Они едва не устроили там драку, разозлившись на обвинения в попытке заработать на имени дизайнера.

Ранее бывший продюсер и замдиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал «Вечерней Москве», что история с мошенниками, которые хотят нажиться на Зайцеве, раздута, чтобы отвести внимание от проблем с долгами Дома моды.