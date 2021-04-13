Индийские СМИ: Нью-Дели сильно рискует, если откажется от российских ЗРК С-400

Нью-Дели, 13 апреля. Индия может столкнуться с серьезными проблемами, если откажется от покупки ЗРК С-400 у России из-за страха перед американскими санкциями.

Об этом говорится в статье индийского издания EurAsian Times. Авторы публикации отмечают, что Индия может пересмотреть свою позицию по С-400, опасаясь ограничений со стороны США. При этом откровенный интерес к российским системам уже проявляет соперник Нью-Дели — Пакистан, поэтому Индия сильно рискует в случае отказа от поставок.

«Если Нью-Дели, который является союзником Вашингтона, выйдет из этой сделки, Исламабад не упустит ни одного шанса приобрести смертоносное оружие, которое, по слухам, способно сбивать даже истребители-невидимки», – пишут индийские СМИ.

Отмечается, что Пакистан мечтает о приобретении С-400 с тех пор, как в 2017 году стало известно о подписании договора о поставках этих систем в Индию. Предполагается, что Нью-Дели получит порядка пяти полков ЗРК.

Обозреватели напомнили, что США явно недовольны подобным сотрудничеством Индии с Россией, поэтому могут пригрозить санкциями, если индийские военные не откажутся от сделки.

Ранее официальный представитель ФСВТС подчеркнул, что Москва и Нью-Дели продолжают работать над реализацией контракта на поставку систем противовоздушной обороны С-400. При этом интерес к ним проявляют и другие иностранные покупатели, передает RT.