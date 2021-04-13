АвтоВАЗ снял с производства самый мощный двигатель Vesta

Москва, 13 апреля. Lada Vesta лишилась в линейке двигателя с мощностью 122 л.с. От него отказались ввиду непопулярности.

АвтоВАЗ отказался от производства 122-сильного мотора для седанов и универсалов Lada Vesta. О решении российского автопроизводителя сообщает газета «Известия».

Начиная с 13 апреля 2021 года модели Vesta с типом кузова универсал и седан будут укомплектовываться только 1,6-литровыми движками мощностью 106 и 113 л.с. Первый вариант будет сопровождаться пятиступенчатой механической коробкой передач, а двигатель на 133 л.с. будет работать в паре с вариатором.

Представители АвтоВАЗ отмечают, что линейка лишилась 1,8-литрового 122-сильного двигателя в связи с низким уровнем популярности среди автолюбителей. Тем не менее ходят слухи о том, что движок может появиться в новой генерации Vesta. Согласно статистике, в марте текущего года в России реализовали 33 779 автомобилей марки Lada. Это превысило показатели бренда за аналогичный период прошлого года на 3%.

Спрос на автомобиль Lada Niva Travel, в отличие от мощного движка для Vesta, напротив, превзошел все ожидания компании «АвтоВАЗ». Представители предприятия подчеркнули готовность удовлетворить потребности клиентов.