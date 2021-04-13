Британский суд рассмотрит дело о смерти Дон Стерджес в Эймсбери

Лондон, 13 апреля. Слушания по делу о смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери состоятся в июне или июле, а также в сентябре 2021 года, говорится в постановлении коронера Хизер Халлет.

Специалисты выяснят, есть ли в Солсбери места, подходящие для проведения судебных слушаний. Кроме того, Халлет подчеркнула, что государство должно взять на себя расходы по проведению процесса, поскольку дело является «резонансным и имеет общественную значимость».

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Через четыре месяца после инцидента британская полиция заявила о еще одном «серьезном инциденте» в Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием» неустановленного вещества.

Позднее Скотланд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же ядом, что и Скрипали. Дон Стерджес, одна из пострадавших, скончалась в окружной больнице Солсбери, ее друг Чарли Роули выжил.

Британский гусеничный бронетранспортер FV4333 Stormer перевернулся на военных учениях в районе города Солсбери, сообщало Федеральное агентство новостей. Пользователи Сети иронично отреагировали на инцидент, отметив, что механик-водитель во время движения, вероятно, «поправлял макияж».