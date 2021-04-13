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Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной
pexels.com  /  Daria Shevtsova
Общество

Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной

Весной организму особенно требуется поддержка, особенно по части питания. Диетолог и психотерапевт объяснил, почему заботиться об этом нужно в любое время года.

В период пробуждения природы и смены сезона наш организм зачастую нуждается в дополнительной поддержке. И правильное питание во многом способно решить проблему. Об особенностях весеннего рациона и роли продуктов в стабильном психическом состоянии ФАН поговорил с Александром Берсудским, врачом-психотерапевтом, руководителем медицинского центра «Серсо».

«Не скажу ничего принципиально нового, естественно в рационе нужны витамины, фрукты, овощи, а еще ни в коем случае не стоит забывать о белке. Легче сказать, чего нельзя есть — те продукты, которые в конечном итоге приводят к прибавке веса и, соответственно, ухудшению здоровья», — рассказывает специалист.

Доктор отмечает, что физическая форма тесно связана с психическим состоянием, особенно в такой сезон. Сейчас мы и так достаточно измотаны длительной зимой и ограничениями, связанными с COVID-19. Если начать при этом набирать вес, то энергии будет не хватать, а депрессивное состояние будет усиливаться чувством вины и плохим самочувствием.

«На самом деле забота о весе должна быть по жизни. Вне зависимости от сезона человек должен быть доволен собой, своим состоянием, здоровьем и внешним видом. Не надо быть летом здоровым и стройным, а зимой полным и несчастным», — уверяет эксперт.

Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной
pixabay.com  / 

Отсутствие системности и регулярности, влекущие за собой перепады веса в зависимости от времени года, не прибавляют здоровья — ни психического, ни физического.

«Избыточный вес ведет к огромному количеству сопутствующих заболеваний: от повышения давления и боли в суставах до гипертонии, артрозов и тому подобных вещей. Нарушается и нормальное психическое равновесие, человек замыкается на личных проблемах, связанных с семьей или работой. А если в профессии здоровье играет роль, то возникает риск потерять работу. Так что усугубляется вообще все», — поясняет Берсудский.

К слову о психическом здоровье и депрессивных состояниях: в Сети то и дело появляются списки продуктов, употребление которых обещает снизить риск развития главного заболевания современности. По мнению психотерапевта, это скорее утопия и ложь во благо, нежели точечные рекомендации.

«Как правило, это обычный нормальный спектр продуктов, который должен присутствовать в рационе любого человека. Если к этому добавить приставку «рацион от депрессии», то хуже от этого не станет, но ничего и не изменится, если не добавлять. Так что это абсолютно эффект плацебо», — заключает эксперт.

Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной
freepik.com  / Designed by Freepik

Выходит, ставку нужно делать на систему здоровых привычек, а не волшебные списки. И правильные продукты, включенные в рацион на постоянной основе станут частью обретения гармонии со своим организмом.

Ранее диетолог рассказывала о единых для мужчин и женщин принципах рационального питания. 

питание весна психическое здоровье
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