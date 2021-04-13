Зеленскому нужно проиграть маленькую войну в Донбассе, чтобы получить новые кредиты

На протяжении семи лет ситуацию в Донбассе не удается урегулировать мирным путем. Периодически украинская сторона подкидывает дров в тлеющий конфликт. Насколько вероятно то, что война вновь охватит восток Украины? С какой целью Киев сейчас пошел на обострение ситуации? Помогают ли американцы и НАТО Киеву новым вооружением? Готовы ли армии ЛНР и ДНР отразить агрессию ВСУ? Эти вопросы обсудили депутаты и эксперты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Ситуация в ЛНР и ДНР — сдержанная, в отличие от территорий, занимаемых украинскими военнослужащими. Именно с той стороны раздаются выстрелы и происходит мобилизация войск, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Обострение было больше в головах, причем с украинской стороны. Я только что вернулся из Донбасса, был в Горловке. И не слышал ни одного выстрела со стороны ДНР. Но с украинской стороны не только слышал, но и видел. Даже удалось кое-что заснять. Техники со стороны ВСУ действительно стянуто много. Однако сильного усиления новой техникой я не видел», — поделился депутат.

По его мнению, слова Зеленского относительно нового вооружения — всего лишь элемент политического давления и психологической войны.

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков уверен, что за провокациями Киева стоит желание развязать маленькую, но не победоносную, а проигрышную войну. Он объяснил это тем, что Украина сейчас находится в тупиковом положении по всем фронтам: и культура, и финансы, и политическая ситуация. Особенно остро стоит вопрос денег, и единственный шанс их сейчас получить — это вернуть Украине роль жертвы.

«Во-первых, я думаю, у Киева стоял план штурма ДНР и ЛНР. Это не был спектакль. Война — дело дорогое, и ресурсы, затраченные на формирование таких сил на границе, очень велики. При этом Зеленский понимал, что никаких шансов победить у них нет. Им нужна была даже не победоносная, а проигранная война, чтобы добиться денег у Запада — кредитов и траншей. Украина к 2021 году оказалась в катастрофическом положении. Это глухой тупик. И маленькая проигранная война делает Украину в мировой повестке жертвой», — сказал Казаков.

В том, что в случае открытого полномасштабного конфликта Донецк и Луганск вернут себе прежние границы областей, бывший советник главы ДНР не сомневается. Армии непризнанных республик — это уже не ополчение, а дисциплинированные бойцы, которые способны выполнить самый неприятный приказ — не стрелять. Украинские военнослужащие на это, судя по выстрелам со стороны ВСУ, не способны, считает Казаков.

«Плюс, военнослужащие ДНР и ЛНР сейчас гораздо лучше натренированы и оснащены, чем во время боев в Дебальцево. И они слышат слова о том, что Россия не допустит геноцида на востоке Украины», — добавил участник конференции.

Что касается мирных жителей Донецкой и Луганской областей, находящихся на подконтрольных Киеву территориях, то, по признанию бывшего советника главы ДНР, они часто приезжают в республики, чтобы навестить родственников и получить различные выплаты. Например, помощь ветеранам или детям войны. Поэтому в случае конфликта эти люди воспримут военнослужащих ДНР и ЛНР как освободителей.