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Путин даст понять, что Россия — большая страна в большой игре
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ
Политика

Путин даст понять, что Россия — большая страна в большой игре

Эксперт Дмитрий Орлов раскрыл содержание предстоящего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Москва, 13 апреля. Российский политолог и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в материале «Известий» рассказал о том, что будет в новом послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ, сообщает «ПолитПазл».

Эксперт указал, что готовящееся послание российского лидера Федеральному собранию по большей части будет связано с внешнеполитическими вызовами для России.

Орлов, окрестив Владимира Путина «лидером длинной волны», объяснил, что президент всегда играет «вдолгую». В данном контексте предусматривается, что очередное послание на этот раз будет напрямую связано со стратегическими приоритетами, а не ситуативными темами, так или иначе имеющими какое-либо отношение к России.

Политолог также выразил надежду на ответную реакцию президента на новые факторы развития глобальной ситуации. Среди таких факторов он выделил внешнеполитическую тактику администрации нового американского президента Джозефа Байдена, а также сложную ситуацию, сложившуюся в Донбассе. Российский лидер при этом, по традиции, должен продемонстрировать миру, что Россия обязательно ответит на все внешние вызовы, но не агрессивно, а соблюдая рамки логики спокойной демонстрации возможностей для сдерживания внешнего давления.

«Владимир Путин не раз давал понять, что Россия — большая страна в большой игре, и этот подход будет выдержан», — сделал заключение Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, где Владимир Путин готовится к посланию Федеральному собранию.

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