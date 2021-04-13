Киев, 13 апреля. Страны коллективного Запада и в особенности США не вмешаются в ситуацию на юго-востоке Украины, уверен политический журналист Дмитрий Василец.

В эфире запрещенного президентом Украины Владимиром Зеленским канала «Перший Незалежний» Василец рассказал, почему официальный Киев не решится на эскалацию гражданской войны с Донецкой и Луганской народными республиками. Журналист исключил вероятность серьезного вооруженного противостояния на Украине, потому что коллективный Запад не будет поддерживать режим Зеленского.

«Если погружаться в рассуждения, будет у нас обострение или не будет, я склоняюсь к тому, что вряд ли это произойдет, и особенно вряд ли за нас вступятся наши так называемые «союзники» в лице НАТО и особенно Соединенных Штатов. Потому что можно проанализировать, какую технику они поставляют Украине. Я вот наблюдал недавно как на Украину привезли аж 35 «Хаммеров». Тех самых «Хаммеров», на которых американские войска воевали лет двадцать назад где-то там в Ираке и Афганистане», — объяснил журналист.

Утилизация военной техники — дорогой процесс, поэтому западные страны просто распродают устаревшие боевые единицы в другие страны, в частности Украину. Незалежная закупает подержанную американскую военную технику, но это не более чем выгодный способ для Запада избавиться от вышедших в тираж машин, уверен Василец.

«Если мы посмотрим, на какой технике Соединенные Штаты Америки воюют сейчас в тех же Ираке и Афганистане, мы поймем, что таких «Хаммеров» там уже нет. Это уже совершенно другие машины на несколько поколений вперед. Что нам привозят — это то, что лень утилизировать у себя, но в качестве жеста доброй воли, чтобы папуасы не слишком сильно ограничивали себя в передвижении», — шутит обозреватель.

Ранее Федеральное агентство новостей объясняло, зачем Зеленский потребовал от своего американского коллеги Джо Байдена разрешить Незалежной вступить в НАТО. Эксперты уверены, что через Североатлантический альянс Зеленский планирует проводить коррупционные схемы и «освоить» как можно больше средств.