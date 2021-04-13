Прилучный обеспокоил подписчиков снимком с грустной дочерью Муцениеце

Сочи, 13 апреля. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный показал, как провел время со своими детьми от актрисы Агаты Муцениеце на отдыхе в Сочи.

Муцениеце оставила детей с бывшим мужем, поскольку отправилась в отпуск на Мальдивы. Актриса отметила, что давно не устраивала отдых только для себя.

Прилучный не стал терять времени даром и повез наследников на курорт «Роза-Хутор». Снимки с восьмилетним Тимофеем и пятилетней Мией на отдыхе актер опубликовал на своей странице в Instagram. Например, артист сфотографировался с сыном и дочерью в белых халатах во время поездки в лифте.

Неожиданно кадр отца с детьми обеспокоил подписчиков Прилучного. Поклонникам артиста показалось, что его дочь от Муцениеце выглядит на фото слишком печальной. Пользователи решили, что это вызвано разлукой с матерью.

«А чего Миюша такая грустная?»; «Мия грустная, по мамочке скучает»; «Агаты не хватает», — написали взволнованные комментаторы.

Впрочем, другие подписчики поняли, почему Мия выглядит такой грустной на фото. По мнению этой части комментаторов, девочка просто не выспалась.

«Сонная она. Не драматизируйте», — написала одна из поклонниц Прилучного.

Пока ее бывший муж проводит время с детьми, Муцениеце делится с фанатами снимками с райских островов. Недавно она продемонстрировала поклонникам платья, которые носит на Мальдивах.