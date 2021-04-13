Перспективы роста мирового спроса на нефть оценили в ОПЕК

Вена, 13 апреля. Организация стран-экспортеров нефти обновила свой прогноз по глобальному спросу на нефть.

Среднегодовое ежедневное потребление нефти в мире, по оценкам ОПЕК, возрастет до 96,5 млн баррелей, а общемировой спрос на нефть увеличится на 6 млн баррелей ежедневно. Об этом сообщает "Российская газета".

Мартовский прогноз по росту нефтяного спроса в текущем году был пересмотрен на 100 тыс. баррелей в сутки. Примечательно, что ранее организацией пересматривался и февральский прогноз, который был изменен также на 100 тыс. баррелей в сторону повышения. Специалисты организации указывают на хорошие темпы восстановления экономики после пандемии и уход от карантинных ограничений во многих странах.

Альянс согласовал повышение добычи всеми странами ОПЕК+ в начале апреля. Согласование коснулось увеличения добычи с мая по июль на 1,15 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия нарастит добычу еще на один миллион в связи с тем, что ранее добровольно уменьшала объем производства сырья с февраля по апрель.

Выгоду от предыдущей сделки ОПЕК+ для Российской Федерации обозначил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.