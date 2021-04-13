Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ближний Восток

США могут вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября

США могут вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября

Вашингтон, 13 апреля. Президент США Джо Байден намерен полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Washington Post.

По словам источника, в планах у главы Штатов вывести американский контингент из республики к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено 14 апреля.

Изначально американское руководство планировало прекратить присутствие в Афганистане до 1 мая. Эта дата была обозначена в соглашении, заключенном Вашингтоном и представителями «Талибана»1 (деятельность запрещена в России) в феврале 2020-го.

Однако на протяжении последних месяцев представители властей США неоднократно заявляли, что рассматривают и другие сроки вывода своего контингента. Так, к примеру, госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что окончательное решение Вашингтон будет принимать после консультаций со своими партнерами по НАТО.

«Мы продолжим активно консультироваться с союзниками по решению о выводе войск», — отмечал он.

Талибы заявляли, что в случае невыполнения условий соглашения они возобновят атаки на позиции американских военных в республике. Пока неясно, намерены ли боевики выполнить обещание, учитывая, что Байден планирует поэтапно выводить войска до 1 сентября.

Кроме того, активизировались и переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Очередной их раунд пройдет в рамках Стамбульской конференции, которая продлится с 24 апреля по 4 мая. Ожидается, что участие в ней примут как делегаты от афганского правительства, так и представители командования «Талибана».

На сегодняшний день в Афганистане, согласно официальным данным американского командования, остаются порядка 2,5 тысячи военнослужащих США. Однако их реальная численность, по сведениям The New York Times, составляет около 3,5 тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров