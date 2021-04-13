США могут вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября

Вашингтон, 13 апреля. Президент США Джо Байден намерен полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Washington Post.

По словам источника, в планах у главы Штатов вывести американский контингент из республики к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено 14 апреля.

Biden to withdraw all U.S. forces from Afghanistan by Sept. 11, 2021, the 20th anniversary of attacks that drew U.S. into war there https://t.co/RWZgyX57uq — The Washington Post (@washingtonpost) April 13, 2021

Изначально американское руководство планировало прекратить присутствие в Афганистане до 1 мая. Эта дата была обозначена в соглашении, заключенном Вашингтоном и представителями «Талибана»1 (деятельность запрещена в России) в феврале 2020-го.

Однако на протяжении последних месяцев представители властей США неоднократно заявляли, что рассматривают и другие сроки вывода своего контингента. Так, к примеру, госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что окончательное решение Вашингтон будет принимать после консультаций со своими партнерами по НАТО.

«Мы продолжим активно консультироваться с союзниками по решению о выводе войск», — отмечал он.

Талибы заявляли, что в случае невыполнения условий соглашения они возобновят атаки на позиции американских военных в республике. Пока неясно, намерены ли боевики выполнить обещание, учитывая, что Байден планирует поэтапно выводить войска до 1 сентября.

Кроме того, активизировались и переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Очередной их раунд пройдет в рамках Стамбульской конференции, которая продлится с 24 апреля по 4 мая. Ожидается, что участие в ней примут как делегаты от афганского правительства, так и представители командования «Талибана».

На сегодняшний день в Афганистане, согласно официальным данным американского командования, остаются порядка 2,5 тысячи военнослужащих США. Однако их реальная численность, по сведениям The New York Times, составляет около 3,5 тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.