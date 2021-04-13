Рианна вышла в свет в ультракоротком платье с торчащими нитками

Лос-Анджелес, 13 апреля. Известная певица Рианна снова произвела фурор в Сети, показавшись на одном из светских вечеров в коротком платье с длинными нитками.

Фотографии в новом наряде появились на одном из неофициальных фанатских пабликов в соцсети Instagram. Певица давно славится рисковыми и яркими образами. В этот раз она удивила своих поклонников нарядом сделанным из трикотажного материала с бахромой и мягкой ворсистой ткани. Фанаты тут же сравнили изделие со шторой.

«Моя фаворитка!»; «Люблю тебя, Рианна»; «Необычное платье, материал похож на штору», — отметили подписчики в комментариях.

Экстравагантный образ звезда дополнила пальто из кожи с меховым воротником, босоножками на высоком каблуке и стильным клатчем.

Певица следит не только за своим гардеробом, но и за фигурой. Она является владелицей собственного бренда нижнего белья, для рекламы которого сама принимает участие в качестве модели, демонстрируя прекрасную фигуру.