Ювелирные изделия и химикаты из России пользуются спросом в Японии

Токио, 13 апреля. Японцы приобретают у РФ ювелирные изделия, химикаты, ПЭТ-преформы для пластиковых бутылок. Об этом заявил глава Торгового представительства России в Японии Петр Павленко.

Несмотря на пандемию коронавируса, активность бизнес-контактов не падает. Более того, заключаются новые сделки и разрабатываются пилотные проекты, например, по поставкам древесных пеллет и аммиака, передает РИА Новости слова торгпреда.

«Нишевые отрасли работают. Стараемся открыть как можно больше ниш для российских компаний в Японии», — подчеркнул Павленко.

В течение последних двух лет заметно растут поставки отечественной химической продукции, в частности, осуществляются поставки в Японию инертных газов. Еще одна перспективная отрасль — древесные пеллеты, которые сейчас в тестовом режиме поставляет в Японию совместное российско-японское предприятие RFP. В этом году можно будет увидеть значительный прирост в экспорте этой продукции, уверен глава Торгового представительства.

Показатель объема внешней торговли вырос в 2020 году почти на 20% — 30,7 млрд долларов. Впервые экспорт российской сельскохозяйственной продукции превысил импорт, отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.