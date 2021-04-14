Вассерман объяснил разницу между BLM-протестами 2020 и 2021 годов

Разница между BLM-протестами 2020 и 2021 годов состоит, прежде всего, в отношении к ним Демократической партии США. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

В пригороде Миннеаполиса, США, 11 апреля при попытке к бегству полицейскими был застрелен 20-летний темнокожий мужчина Данте Райт. Офицер полиции Миннесоты случайно использовала пистолет вместо электрошокера, о чем свидетельствуют данные с ее нагрудной камеры. Местное черное население, помня о практически аналогичной ситуации, произошедшей в 2020 году с Джорджем Флойдом, вновь устроило беспорядки, и уже 13 апреля власти ввели комендантских час, чтобы противостоять им.

«Думаю, реальных отличий этих BLM-выступлений от прошлогодних, нет, — заметил Вассерман. — Новый убитый хулиган был столь же общественно опасен, как и старый. Единственное, что вызывает удивление, это плохая выучка полицейских — ведь действительно было видно, что применившая боевое оружие страж порядка хотела использовать электрошокер: она даже кричала об этом, предупреждая коллег, однако вместо этого выхватила пистолет. Так что учить полицейских, конечно же, надо лучше».

Вместе с тем интеллектуал отметил, что в Миннеаполисе сделать это будет трудно: после смерти Флойда (которая, по его мнению, наступила не в результате действий правоохранителей, а от передозировки сразу несколькими наркотиками) там урезали финансирование полиции, и потому «таких неприятных случаев впредь будет больше».

«Я полагаю, что после того, как демократы полгода раскручивали свою родную страну на массовые беспорядки, они выпустили из бутылки такого джина, с которым вряд ли смогут справиться, — заявил публицист. — И мне почему-то их совершенно не жаль».

В этот раз, продолжил собеседник ФАН, протесты «будут поменьше» — по его словам, это связано, прежде всего, с тем фактом, что в прошлый раз их подогревала Демократическая партия США, в основном в тех штатах, где обладала властью.