Москва, 13 апреля. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник запаса Виктор Баранец заявил, что ВСУ можно назвать морально прогнившими.

Эксперт пришел в такому выводу на основании информации о продаже командирами ВСУ военного оборудования НАТО через украинский аналог российского «Авито» — сайт OLX. В интервью «ПолитРоссии» он заявил, что армия деградирует уже давно.

«ВСУ превращаются из защитников интересов Украины, в хапуг и торгашей», — сказал он.

Собеседник издания выразил уверенность в том, что подпольная торговля разлагает ВСУ: к концу 2020 года в ВСУ более 40 человек от генералов до простых рядовых прошли по уголовным делам, связанным с незаконной торговлей оружием и прочего армейского имущества. Он также напомнил, что ВСУ в Донбассе не брезгуют мародерством — по словам Баранца, бойцы не только продают товары, поставляемые НАТО в формате своеобразной гуманитарной помощи, но и грабят мирное население.

«Жители районов, где рядом примостились войска ВСУ, жалуются на то, что украинские солдаты ходят по хатам и все грабят. Это вызывает у донецкого народа, находящегося под украинской оккупацией, очень серьезные претензии. Информация об этом уже дошла до Киева. Полтора десятка мародеров уже взяли. Все это свидетельствует о моральном разложении армии», – заключил эксперт.

Ранее в пресс-службе УНМ ДНР рассказали, как солдаты ВСУ приторговывают военным оборудованием НАТО. Вместе с этим украинская армия не прекращает обстрелы мирного населения, проживающего на территории народных республик — по информации сайта 360tv.ru, ВСУ дважды открывали огонь по территории ЛНР из гранатометов и минометов.