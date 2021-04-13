Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Баранец указал на признаки деградации ВСУ

Баранец указал на признаки деградации ВСУ

Москва, 13 апреля. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник запаса Виктор Баранец заявил, что ВСУ можно назвать морально прогнившими.

Эксперт пришел в такому выводу на основании информации о продаже командирами ВСУ военного оборудования НАТО через украинский аналог российского «Авито» — сайт OLX. В интервью «ПолитРоссии» он заявил, что армия деградирует уже давно.

«ВСУ превращаются из защитников интересов Украины, в хапуг и торгашей», — сказал он.

Собеседник издания выразил уверенность в том, что подпольная торговля разлагает ВСУ: к концу 2020 года в ВСУ более 40 человек от генералов до простых рядовых прошли по уголовным делам, связанным с незаконной торговлей оружием и прочего армейского имущества. Он также напомнил, что ВСУ в Донбассе не брезгуют мародерством — по словам Баранца, бойцы не только продают товары, поставляемые НАТО в формате своеобразной гуманитарной помощи, но и грабят мирное население.

«Жители районов, где рядом примостились войска ВСУ, жалуются на то, что украинские солдаты ходят по хатам и все грабят. Это вызывает у донецкого народа, находящегося под украинской оккупацией, очень серьезные претензии. Информация об этом уже дошла до Киева. Полтора десятка мародеров уже взяли. Все это свидетельствует о моральном разложении армии», – заключил эксперт.

Ранее в пресс-службе УНМ ДНР рассказали, как солдаты ВСУ приторговывают военным оборудованием НАТО. Вместе с этим украинская армия не прекращает обстрелы мирного населения, проживающего на территории народных республик — по информации сайта 360tv.ru, ВСУ дважды открывали огонь по территории ЛНР из гранатометов и минометов.

Новости партнеров