С обвиняемой по делу Марьянова Оксаны Мосуновой снята одна статья



Москва, 14 апреля. Статья УК РФ 125 «Оставление в опасности» больше не грозит директору центра реабилитации «Феникс» Оксане Мосуновой (бывшей Богдановой, в сентябре прошлого года обвиняемая вышла замуж за ключевого свидетеля). Пока родственники судятся между собой за наследие актера, а суд по уголовному делу, возбужденному по факту смерти актера Дмитрия Марьянова, переносит заседания, у дела вышел срок давности. Теперь Мосуновой грозит только ст. 238 ч. 2 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Действительно, по этой статье вышел срок давности, — подтвердил ФАН адвокат Оксаны Мосуновой Игорь Баранов. — Сейчас в деле потерпевшими признаны три человека: сын актера, супруга и отец. Но материальной компенсации в рамках уголовного дела просит пока только сын — 30 миллионов рублей. Насколько эта сумма соразмерна, решать суду».

Ранее ФАН писал о том, что дочь вдовы Марьянова обратилась в суд к матери, сыну и отцу актера по поводу денежной компенсации по проигранному делу об иждивении. Ранее мама девочки Ксения Бик пыталась через суд установить, что ее дочь находилась на содержании у Дмитрия и как несовершеннолетняя иждивенка может претендовать на свою долю — ¼ — в наследстве. Однако Савеловский районный суд отказал ей в иске.

Согласно документам суда, на это имелось несколько причин. По мнению суда, хоть родной отец девочки и был лишен родительских прав судом Украины, по законам Украины, которые совпадают в этом вопросе с нашими, он обязан содержать своего ребенка.

«Кроме того, из материалов дела следует, что ответчик, равно как и несовершеннолетний истец, являются гражданами Украины. Как следует из материалов дела, мать несовершеннолетней имела разрешение на работу, выданное Федеральной миграционной службой РФ, в копии которого, в частности, указан вид деятельности — менеджер, разрешение выдано для работы. Следовательно, указанное свидетельствует, что ответчица имела свой постоянный доход от трудовой деятельности, которой занималась», — говорится в материалах суда.

Напомним, ФАН рассказывал, что Ксения проиграла суд в борьбе за одну из квартир Дмитрия Марьянова, ей пришлось отказаться от своей доли в трехкомнатной квартире в пользу однокомнатной.