Президент Еврокомиссии обсудит с главой Европейского совета испорченную репутацию

Брюссель, 13 апреля. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель встретятся и обсудят, как восстановить испорченную репутацию, пишет Euractiv.

Издание добавляет, что это будет первая встреча политиков после так называемого «софагейта» или «диванного скандала». Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом европейским делегатам предложили один стул на двоих. Мишель сел и продолжил переговоры, а главе Еврокомиссии пришлось отсесть на диван в нескольких метрах от мужчин.

Неловкая сцена вылилась в дипломатический скандал, ухудшение отношений между Брюсселем и Анкарой и обвинения в сексизме в адрес и Эрдогана, и Мишеля. Многие упрекали главу Европейского совета в том, что он не уступил даме место, и это обострило отношения не только между политиками, но и между двумя главными институтами ЕС.

Как сообщают источники в Еврокомиссии, фон дер Ляйен была «взбешена» поступком Эрдогана и заявила, что больше не допустит такого обращения с собой. Масла в огонь подлило заявление службы дипломатического протокола Анкары, которое подчеркнуло, что все детали встречи были согласованы с представительством ЕС в Турции.

В интервью немецким журналистам Мишель заявил, что пытался после дипломатического скандала связаться с главой Еврокомиссии, но та не отвечала на его звонки. Глава европейского совета заявил, что если бы мог, он бы перемотал время назад и поступил по-другому, приводит слова политика Handelsblatt.

Фон дер Ляйен тем временем намерена добиваться «равного отношения» к Еврокомиссии и Европейскому совету. Она уверена, что «софагейт» показал реальное отношение в мировом сообществе к деятельности комиссии и намерена добиваться признания для своего ведомства.

После визита в Анкару пресс-служба Комиссии заявила, что фон дер Ляйен взяла несколько выходных, чтобы увидеться со своей семьей в Германии. Также ожидается, что депутаты Европарламента, сотрудники Европейской комиссии и Европейского совета поднимут вопрос о защите международной репутации ЕС. Авторитет европейского блока серьезно пошатнулся после провального визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию и встречи представителей континентального блока с президентом Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о критике, которую обрушил экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на свою предшественницу Урсулу фон дер Ляйен . Юнкер обвинил председателя Еврокомиссии в развязывании «вакцинных войн» и «подрыве международного авторитета Евросоюза».