Депутат Госдумы Новиков объяснил, как Россия сможет противостоять НАТО

Москва, 13 апреля. Основанная задача России — создание новой социально-экономической модели, которая способна противостоять любым внешним угрозам. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Депутат сообщил, что после распада СССР Альянс также должен был прекратить свое существование. Однако на сегодняшний день организация не только функционирует, но и расширяет свое влияние в Восточной Европе.

«Натовские базы оказались у наших границ, и такого рода активность продолжает расти. Угроза, перед которой оказалась Россия, заставляет ее поддерживать свой оборонный комплекс в должном состоянии», — подчеркивает Новиков.

Политик считает, что НАТО хочет добиться ухода России с мировой арены, чтобы ликвидировать основной центр противодействия США. Для этих целей Альянс может использовать Украину.

«Они могут использовать территорию Украины для осуществления разного рода провокаций в отношении Москвы, чтобы ослаблять ее экономические и военные возможности и лепить дополнительный образ врага ради увеличения военных бюджетов», — рассказывает депутат Госдумы.

Новиков уточнил, что дипломатическими или военными путями сложившуюся ситуацию не решить. России необходимо создать новую социально-экономическую модель, которая сможет противостоять любым угрозам. Благодаря развитию науки, передовых технологий и новых типов оборонительных вооружений страна сможет дать отпор США. Для этого необходимо срочно подтягивать экономику страны и ее технические возможности, подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали провокацией заход кораблей ВМС США в Черное море. Телеканал 360tv.ru писал, что с приходом Байдена в Белый дом отношения России и США ухудшились как никогда.