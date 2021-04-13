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ФАН публикует первое видео поисковых работ в районе крушения самолета под Саратовом

ФАН публикует первое видео поисковых работ в районе крушения самолета под Саратовом

Саратов, 13 апреля. Первые кадры с поисковых работ в Марксовском районе, где, предположительно, мог рухнуть легкомоторный самолет, публикует Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным источника в экстренных службах, на место выехали сотрудники пожарно-спасательной части, МЧС и правоохранители. В настоящий момент саратовские спасатели переправились на остров к вероятному месту крушения воздушного судна.

Поиски затруднены отсутствием визуальных ориентиров, в том числе огня или дыма после падения самолета. К спецоперации привлекли местных егерей на аэроглиссере.

ФАН публикует первое видео поисковых работ в районе крушения самолета под Саратовом

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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