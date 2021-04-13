Немецкие активисты принесли гробы к офису канцлера Ангелы Меркель

Берлин, 13 апреля. Активисты организации Move Politics Campact выставили возле офиса канцлера Германии Ангелы Меркель гробы, чтобы обратить внимание властей на проблему с коронавирусом.

Немецкие активисты таким образом призывают власти стабилизировать ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом в стране. Участники Move Politics Campact требовали ужесточить карантинные меры, чтобы снизить процент смертности населения.

«По-прежнему умирает много людей, их число растет с каждым днем, и отделения интенсивной терапии в больницах уже переполнены», — отметила пресс-секретарь Move Politics Campact Клара Кощис.

Она добавила, что в стране нужно создать определенные условия, чтобы больше людей могли работать удаленно. На «дистанционку» необходимости перевести даже тех, кто работает на заводах, заключила Кощис.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о продвинутой стадии процесса закупки Германией препарата «Спутник V» от коронавируса. Однако по мнению госсекретаря МИД Франции Клемана Бона, это решение является лишь пиар-ходом.