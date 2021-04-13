Неизвестный «заминировал» 11 аэропортов в российских городах

Москва, 13 апреля. Администрации российских аэропортов, в списке которых Шереметьево, получили сообщения с угрозами о взрывах.

Какие именно аэропорты оказались «заминированными» в этот раз, пока неизвестно. К проверке информации, поступившей на электронный адрес столичного аэропорта Шереметьево, приступили правоохранители. Сообщения оказались ложными.

В настоящее время терминалы аэропорта работают в обычном режиме, однако меры безопасности пришлось усилить. Стражи порядка работают в зданиях и проверяют их на наличие подозрительных объектов.