Netflix опубликовал трейлер боевика «Армия мертвецов» Зака Снайдера

Лос-Анджелес, 13 апреля. Трейлер хоррор-боевика режиссера Зака Снайдера «Армия мертвецов» появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix, где состоится релиз картины.

Лента будет доступна для просмотра подписчикам сервиса с 21 мая этого года. Действие фильма разворачивается во время зомби-апокалипсиса. Главный герой, которого играет Дейв Батиста, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Бегущий по лезвию 2049», отправляется в Лас-Вегас. Он собирает наемников, чтобы ограбить казино в опустевшем городе.

В «Армии мертвецов» также снимались Элла Пернелл и Хироюки Санада. Сценарий картины Зак Снайдер написал вместе с Джоби Гарольдом («Джон Уик», «Грань будущего»).

Последний вышедший в прокат фильм Зака Снайдера — «Лига справедливости» — за две недели после релиза в России посмотрели более 1,5 млн раз. Лента доступна в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».