Бузова обратилась к фанатам после заявления об уходе из шоу «Дом-2»

Москва, 13 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала своих поклонников сенсационным заявлением: она покидает проект «Дом-2», с которым была связана ее жизнь с 2004 года.

35-летняя Ольга Бузова пришла на проект, когда ей было всего 18 лет. Артистка полжизни отдала «Дому-2», в котором сначала была участницей, а с 2008 года — ведущей. Неудивительно, что россиян шокировала новость об отказе Бузовой сниматься в программе, которая прочно ассоциируется с ее именем.

Теперь помогать парам строить любовь (но уже на канале «Ю») будут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Поклонники поддержали своего кумира и пожелали Бузовой успехов во всех начинаниях. Исполнительница не могла пройти мимо и ответила фолловерам, поблагодарив их за теплые слова.

«Спасибо большое за понимание и поддержку», — написала в Stories Instagram Ольга Бузова.

В своей прощальной публикации, обращенной к зрителям «Дома-2», звезда написала, что решение покинуть проект связано с желанием развиваться в другом направлении.