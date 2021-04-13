В США объяснили, как Турция намерена подставить Россию с альтернативой Босфору

Вашингтон, 13 апреля. Намерения Турции создать собственную альтернативу проливу Босфор могут обернуться для России значительными последствиями, полагают обозреватели американского издания Al-Monitor.

На данный момент Анкара готовится к сотрудничеству с КНР по проекту возведения искусственного водного маршрута, который будет идти параллельно Босфору, передает «ПолитРоссия».

Турция прикладывает свои усилия для ускорения реализации данного проекта под названием Стамбульский канал. Делает она это для того, чтобы добиться пересмотра конвенции Монтре, которая регулирует проход кораблей в Средиземное и Черное море, отметили авторы Al-Monitor.

Данный документ весьма ограничивает маневры военных кораблей в водах Черного моря. Согласно этой конвенции, судно, которые не принадлежит стране Черноморского региона, не может находиться там более чем 21 сутки.

Таким образом, Турция может весьма подставить Россию. Если конвенция Монтре будет пересмотрена, то вполне вероятно, что военные корабли НАТО смогут на постоянной основе находиться в Черном море.

«Однако, предложив Стамбульский канал китайцам, Турция может столкнуться с ловушкой», — добавили обозреватели.

Турция может стать зависимой от КНР и попасть в долговую ловушку, резюмировали в Al-Monitor. Также ранее французские СМИ раскрыли, почему конвенция Монтре стала серьезным раздражителем для США.

В это же время МИД РФ посоветовал США держать военные корабли подальше от Крыма, передает сайт 360tv.ru.