Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Некоторые россияне стали получать повышенное пособие на детей

Некоторые россияне стали получать повышенное пособие на детей

Салехард, 13 апреля. Ямальские семьи начали получать увеличенные детские выплаты, рассказали представители местного правительства.

Согласно информации от пресс-службы регионального правительства, выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возросли практически до 17 тыс. рублей. Об этом пишет «Ямал-Регион».

«Ямало-Ненецкий округ первым в России начал исполнять указ президента — поддерживать семьи с маленькими детьми. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8 451,50 до 16 903 рублей на одного ребенка в зависимости от доходов семьи», — указывается в сообщении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прошлый год продемонстрировал восьмикратное увеличение детских выплат в округе с 1038 рублей до 8350 рублей. Порядка 15 тыс. детей получили государственную поддержку. Помимо этого, ранее в регионе увеличили объем соцвыплат для лиц, которые ведут традиционный образ жизни. Размер «кочевого» пособия увеличился с 3 до 5 тыс. рублей в месяц.

Мэр города Салехард Алексей Титовский недавно заявлял о том, что в будущем аэропорт столицы региона может обрести статус международного.

Новости партнеров