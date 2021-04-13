Некоторые россияне стали получать повышенное пособие на детей

Салехард, 13 апреля. Ямальские семьи начали получать увеличенные детские выплаты, рассказали представители местного правительства.

Согласно информации от пресс-службы регионального правительства, выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возросли практически до 17 тыс. рублей. Об этом пишет «Ямал-Регион».

«Ямало-Ненецкий округ первым в России начал исполнять указ президента — поддерживать семьи с маленькими детьми. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8 451,50 до 16 903 рублей на одного ребенка в зависимости от доходов семьи», — указывается в сообщении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прошлый год продемонстрировал восьмикратное увеличение детских выплат в округе с 1038 рублей до 8350 рублей. Порядка 15 тыс. детей получили государственную поддержку. Помимо этого, ранее в регионе увеличили объем соцвыплат для лиц, которые ведут традиционный образ жизни. Размер «кочевого» пособия увеличился с 3 до 5 тыс. рублей в месяц.

Мэр города Салехард Алексей Титовский недавно заявлял о том, что в будущем аэропорт столицы региона может обрести статус международного.