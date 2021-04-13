Ученые из РАКЦ рассказали, зачем человечеству необходимо осваивать космос

Москва, 13 апреля. Эксперты рассказали о перспективах пилотируемой космонавтики и ответили на вопрос, нужно ли вообще человеку покорять космос.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского (РАКЦ) Андрей Ионин в интервью «ПолитРоссии» отметил, что на передний план космонавтики как науки в ближайшее время должен выйти гуманистический посыл, так как полеты в космос помогают человечеству преодолеть «земные» проблемы. Эксперт отмечает, что большая часть из них связана не с ростом и развитием человеческой расы, а с неверным его направлением: рано или поздно все ресурсы на планете будут исчерпаны, и только покорение космоса поможет решить эту проблему.

«Чем дальше мы двигаемся в космос, тем большее количество ресурсов становится для нас доступным. <...> Освоение космоса человеком — это не проблема человечества, это путь к решению этих проблем. И 12 апреля 1961 года был сделан первый шаг на пути к будущему, которое предназначено человечеству», – утверждает Ионин.

С ним согласился и академик РАКЦ Александр Железняков. По его словам, когда 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, который преодолел земное притяжение, он дал толчок не только развитию науки. Российский космонавт сделал доселе неизведанный космос такой же средой обитания, как земля или вода.

«Никогда люди не закончат летать в космос, это только начало. И то, что делается сейчас, тоже следует рассматривать лишь в качестве первой ступени, образно говоря. Если посмотреть фотографии тех лет, посмотреть на те стихийные демонстрации, которые 12 апреля 1961 года состоялись и в Москве, и в Ленинграде, то можно заметить, в том числе, и плакаты с надписями «Все там будем». И это чистая правда — мы все когда-нибудь там будем», – заключил он.

Ранее стало известно, что Китай планирует наращивать сотрудничество с Россией в космосе. По словам советского летчика, пилота первого класса Валерия Хайрюзова, Москва может достичь огромных успехов в освоении космоса, пишет сайт 360tv.ru.