Топалов не смог сдержать эмоции при виде Тодоренко в черном купальнике

Москва, 13 апреля. Популярный певец Влад Топалов публично оценил смелый снимок своей супруги, блогера и ведущей шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко.

Новую фотографию телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Тодоренко в черном купальнике стоит вполоборота к камере и демонстрирует открытую спину и ягодицы. Под снимком блогер пожаловалась на сорвавшийся отпуск.

«Уже почти начала собирать чемодан на майские, достала любимые купальники и вернула их обратно, когда в Турцию приостановили полеты», — написала ведущая.

Пикантное фото жены Топалов оценил в комментариях. Певец не смог сдержать эмоции при виде супруги в пляжном наряде и оставил под ее постом множество эмодзи в виде огня и смайликов с сердцами вместо глаз.

«Ооо!!! Как же я люблю такие фотографии!» — восхитился исполнитель.

Подписчики Тодоренко немного удивились комментарию ее супруга. Пользователи соцсети отметили, что он может видеть жену не только на фото.

«Великое счастье такую красивую девушку наблюдать, при этом еще и каждый день»; «Зачем вам такие фото, когда все это у вас всегда перед глазами и под рукой?»; «Дома не показывают что ли?» — написали комментаторы.

Тодоренко публично признавалась в чувствах к мужу на День святого Валентина. В честь праздника телеведущая показала страстные снимки с Топаловым.