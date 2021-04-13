Москва, 13 апреля. Журналист CNN Мэттью Ченс опубликовал видеоролик, на котором он бегает по окопам в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским, но есть мнение, что это декорации.

Участники политического ток-шоу Андрея Норкина "Место встречи" на НТВ смогли посмотреть видеосюжет американского журналиста. Ченс поделился своими впечатлениями, сказав, что в окопах он себя ощущает участником Первой мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война в Донбассе по длительности превзошла Великую Отечественную войну. Андрей Норкин отметил особенную циничность такого сравнения, но предложил обратить внимание на комичность всего, что происходит в кадре.

"Я немножечко разбираюсь в телевидении", — иронично отмети Норкин.

Он предложил обратить внимание на то, как выстроены съемки. По его мнению, все выглядит так, что или Ченс с Зеленским бегали туда-сюда, или же у них было несколько операторов. Норкин считает, что скорее всего для американского журналиста выстроили декорации, по которым он с Зеленским и бегал, не рискуя ничем.

В итоге получилась очередная агитка, что для CNN неудивительно. Андрей Норкин напомнил, что недавно этот телеканал выдал украинские танки за российские.

Скоро у Зеленского истечет уже второй год президентства, а он до сих пор не выполнил свое предвыборное обещание о мире в Донбассе. От беспомощности он обратился к президенту США Джозефу Байдену за помощью. Как сообщил телеканал 360tv.ru, Владимир Зеленский назвал США другом, но заявил, что Байден должен сделать для Украины больше и помочь ей вступить в НАТО.

Украинский президент обратился к главе Белого дома не напрямую, а в интервью CNN. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что Зеленскому важно создать определенный медийный фон, который помог бы достичь желаемого на переговорах.