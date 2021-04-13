NI: рекламные уловки компании Lockheed Martin помогут России распиарить Су-57

Вашингтон, 13 апреля. Россия применяет рекламную тактику американской компании Lockheed Martin для продажи истребителей пятого поколения Су-57.

Об этом говорится в публикации американского издания The National Interest. Автор статьи обратил внимание, что Россия активизировалась на международном рынке вооружений, чтобы распиарить свой самолет среди потенциальных покупателей, передает «ПолитРоссия».

В публикации отмечается, что первый серийный Су-57 был передан ВС России в декабре 2020 года, еще четыре боевых машины должны поступить на вооружение в 2021 году. При этом к истребителям уже проявляют повышенное внимание представители других стран.

Аналитики пишут, что Россия начала маркетинговую кампанию по Су-57, состоящую из публичных сообщений, диалога между политиками и текущих закулисных переговоров. Они отмечают, что эти действия напоминают уловки, используемые Lockheed Martin для повышения общественного имиджа американских истребителей F-35.

Так, Минобороны РФ и аффилированные с государством СМИ регулярно публикуют интересные рекламные ролики, демонстрирующие превосходные характеристики своего нового самолета.

Ранее эксперты пришли к выводу, что появление Су-57 на рынке вооружений может подорвать позиции США. В Рособоронэкспорте уже заявили о готовности предложить новейший истребитель стратегическим партнерам России, передает RT.