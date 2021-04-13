Пес может лишиться жизни, если ему не найдут новых хозяев в Обнинске

Обнинск, 13 апреля. Жители Обнинска и Калуги могут спасти собаку от расстрела охотников. Шанс на спасение дали сами люди, объяснив, что собаку жалко, но им она в лесу не нужна.

Зоозащитники рассказали, что увлеченные охотой мужчины не могут никуда пристроить собаку, поскольку поблизости нет населенных пунктов и домов. Охотники предложили «до среды, максимум до четверга» оставить животное и подыскать ему новых хозяев. Если этого не произойдет, пса застрелят.

«Держать его никто не будет, пока посадили на цепь. Отпускают, отвозят — прибегает назад, мешает», — рассказали зоозащитники.

Породистый пес очень ласковый и контактный. Животное предложили отвезти в Обнинск к новой семье. Готовым приютить собаку просьба позвонить по телефону — 8-903-814-25-19.

Ранее ФАН сообщал, что школьники спасли собаку с дрейфующей льдины. Они позвали пса и вытащили его на берег.