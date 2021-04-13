Военные ВС Белоруссии приняли участие в состязаниях наводчиков БТР в Витебской области

Витебск, 13 апреля. Белорусские военнослужащие приняли участие в состязании на лучшего наводчика и экипаж БТР. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Во время соревнования экипажи БТР продемонстрируют свои знания в вопросах огневой, военно-медицинской и технической подготовки. Кроме этого, военнослужащие будут состязаться в том, чтобы показать лучший результат во время стрельб, индивидуальной гонке и гонке экипажей. Маневры проходят как в дневное время, так и в ночное. Также белорусских солдат ждет эстафета на БТР «Бронебиатлон».

Данные соревнования повышают профессиональное мастерство и совершенствуют уровень полевой выучки. Кроме этого, маневры помогают в освоении вооружения, военной и специальной техники.

Для военнослужащих ВС Белоруссии данные состязания являются возможностью оценить свои силы, изучить что-то новое, а также продемонстрировать лучшие результаты и стать победителем. Всего в маневрах участвуют 12 экипажей БТР.

Ранее сообщалось, что танкисты ЗВО России вместе с военнослужащими Белоруссии на полигоне Мулино отработали наступательные и оборонительные действия с применением военной техники. Телеканал 360tv.ru писал, что глава минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией в 2021 году.