Около тысячи общественных пространств обустроено в Дагестане по госпрограмме

Махачкала, 13 апреля. За время действия госпрограммы по формированию комфортной городской среды в Дагестане обустроено порядка тысячи общественных территорий. В это число выходят объекты, работы на которых проходят в 2021 году.

По словам начальника управления коммунального хозяйства регионального Минстроя Мавлуда Мусаева, соответствующие мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». Благоустройство началось в 2017 году и продолжится до 2024 года.

«С учетом того, что мы и в этом году собираемся благоустраивать наши дворы, скверы, парки, набережные, пешеходные дорожки и другие общественные территории, у нас в общем получится около 980 таких объектов», — сообщил журналистам представитель министерства строительства Дагестана.

Он добавил, что в текущем году на эти цели будет направлено свыше 900 миллионов рублей. При этом почти вся эта сумма поступила в регион из федерального центра.

«Дагестан в этом году из федерального бюджета получил на эту программу 899 миллионов рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составляет всего 1%. Общая сумма выходит на уровне 908 миллионов рублей», — рассказал Мусаев.

Ранее ФАН сообщал, что с 2017 года только в Махачкале по программе формирования комфортной городской среды благоустроено почти 200 дворовых и общественных территорий. В 2020 году работы были проведены на 50 объектах, в текущем году запланировано обустройство еще 32 столичных пространств.