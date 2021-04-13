Российские медики назвали основные причины дергающегося века

Москва, 13 апреля. Причины, по которым у людей начинает «дергаться глаз», перечислили врач-офтальмолог Ирина Шинкаренко и врач-невролог Анастасия Клименко.

Человек чаще всего сталкивается с тиком века из-за переутомления, считают эксперты. По словам специалистов, на это также могут влиять повышенные дозы кофеина.

Чрезмерная нагрузка на глаза — еще одна из причин подергивания век. Кроме того, к такому явлению может привести и высокий уровень стресса у человека.

Невролог Анастасия Клименко советует при появлении сухости, покраснений и ощущений «песка в глазах» применять увлажняющие капли. В случае проявления тика нелишним будет сократить время пребывания за компьютером. Если меры окажутся бесполезными, то человеку стоит обратиться за помощью к неврологу.

Весной из-за яркого света глаза начинают слезиться, болеть. Как защитить зрительный орган от катара, ранее рассказала офтальмолог Ирина Лещенко.