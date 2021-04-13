«Выглядит жестко»: Ирина Слуцкая рассказала правду о падениях фигуристов

Москва, 13 апреля. Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала подписчикам в Instagram о падениях спортсменов на льду. Оказалось, чаще всего они только внешне выглядят болезненными.

На самом деле фигуристы обучены правильному приземлению. В основном спортсмены даже не испытывают боль, так как падают на пятую точку, поэтому заранее знают, к чему готовиться.

«Да, выглядит это очень жестко. Особенно падение с прыжка. Но на самом деле фигуристам почти всегда не больно. <...> Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу», — объяснила Слуцкая.

Неожиданным для подписчиков стало заявление, что самые травмоопасные падения фигуристов происходят на улице в обычной обуви. Слуцкая заявила, что они более уверенно чувствуют себя на коньках.

Ранее чемпионка раскритиковала методы работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам Слуцкой, юные ученицы выполняют слишком сложные прыжки, а впоследствии, победив, уходят из поля зрения из-за огромной нагрузки на позвоночник.