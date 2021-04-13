Парень отгрыз у девушки нос и выплюнул ей в лицо

Лондон, 13 апреля. В Англии парень напал на свою девушку, избил ее, откусил нос и выплюнул в лицо. Аарон Чепмен за свои злодеяния получил четыре с половиной года лишения свободы.

В Великобритании 21-летний Чепмен несколько месяцев издевался над своей возлюбленной, пока 30 сентября 2020 года не отгрыз ей нос в номере отеля в Стоктон-он-Тисе, сообщает издание Metro.

По словам прокурора Пола Руни, сначала мужчина набросился с кулаками на девушку и сломал ей скулу. Затем он укусил ее за руку и указательный палец, чем вызвал кровотечение. Он продолжал нападать на нее, кусая за нос, пока не откусил его. После этого он выплюнул ей его в лицо.

Буйный мужчина также успел подраться с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. На допросе он заявил, что женщина сама нанесла себе травмы, когда ударилась о стену. Чепмен получил 54 месяца тюремного заключения, а его бывшей девушке понадобилась пластическая операция.

Ранее ФАН сообщал, что петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, укусившего полицейского за два пальца.