Шривпорт, 13 апреля. Семья погибшего от рук правоохранителей Томми МакГлотена — младшего подала в суд на начальника полицейского участка Шривпорта и четверых офицеров. Родственники хотят наказать виновных в гибели американца, об этом сообщает российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Иск подан в Федеральный суд от имени семьи Томми МакГлотена – младшего, в качестве ответчиков в нем фигурируют начальник полиции города Бен Раймонд и офицеры Треона МакКартер, Брайан Росс, Д'Мара Джонсон и Джеймс Леклер.

Американец скончался 5 апреля 2020 года, после того как его избили сотрудники полицейского управления Шривпорта.

По данным ФБР, в этот день на пульт диспетчера поступило сообщение о драке между двумя мужчинами. Полиция, приехав на место происшествия, попыталась разнять дерущихся, однако МакГлотен-младший оказал сопротивление. Полицейские стали избивать его руками и ногами, а также применили электрошокер и перцовый баллончик, после чего доставили Томми в отделение, а через некоторое время он скончался. Известно, что мужчина страдал от психического расстройства.

Tommie McGlothen Jr. died after an confrontation with Shreveport PD on June 8.

