Токио, 13 апреля. Президент США Джо Байден не подходит на роль главы государства и приведет страну к глубочайшему кризису. Об этом высказался японский политолог Есихиса Комори.

По мнению эксперта, Байден — самый неудачный выбор Америки. Напряжение в США растет, а ошибки внешней политики толкают страну к войне, рассуждает аналитик. Политолог предрек Вашингтону тяжелые времена и глубочайший кризис при действующем президенте.

Есихиса Комори отметил, что через три месяца после инаугурации Байдена американская администрация заявила о полном отрицании политики экс-президента США Дональда Трампа. Такое отторжение республиканцев довело общество до еще большего раскола, приводит слова эксперта «Ньюинформ».

Потоки нелегальных мигрантов заполнили американские границы. Люди пытаются пробраться в страну под видом детей. Сложившаяся при Байдене ситуация привела к увеличению расовых конфликтов и участившемуся насилию, подытожил политолог.

Действующий президент США не обладает достаточными способностями и возможностями, чтобы быть лидером своей страны, заключил Комори. Белый дом предпочел путь агрессора рациональному политическому курсу и заведет Америку в кризис, резюмировал японский политолог.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Байден толкает страну на войну с Россией. Военный дал такой комментарий на фоне ситуации в Донбассе.