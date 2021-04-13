Крымчанам рассказали, стоит ли ждать воды в летний сезон

Симферополь, 13 апреля. Ситуацию с водообеспечением приморских городов Республики Крым в понедельник описали специалисты предприятия «Вода Крыма».

Керчь берет питьевую воду из Стационарного водохранилища, куда она подается из северной части полуострова, уточнили в организации. По информации ГУП РК «Вода Крыма», оно наполняется в полном объеме и сможет обеспечивать местных жителей ресурсами.

«Керчь и прошлый сезон прошла без каких-либо экстренных моментов по воде. Станционное водохранилище уже сейчас наполнено на 6,5 миллиона (кубометров)», — заявил директор керченского подразделения «Воды Крыма» Денис Лупу.

Феодосия сейчас получает примерно 27 тыс. кубометров воды каждые 24 часа. В предприятии уверены, что таких объемов хватит, чтобы обеспечить ресурсами жителей и гостей города в курортный сезон.

Судак является единственным городом субъекта, который получает воду по графику. Для того чтобы ситуация не выходила из-под контроля, специалисты сейчас ремонтируют водоводы. В «Воде Крыма» выразили уверенность, что в курортный сезон жители города не будут испытывать проблем с водоснабжением, как это было в 2020 году.

«Мы уже давно живем на графиках (подачи воды), и в прошлом году критичных моментов не было. Надеемся, и в этом не будет», — добавил Лупу.

В Крыму пытаются решить ситуацию с водоснабжением. Как сообщалось ранее, специалисты ищут воду в Азовском море, рассчитывая, что она будет в жилах на его дне.