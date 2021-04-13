Пенсионерка из Казахстана рассекает по степям и пасет скот на снегоходе. ФАН-ТВ

Пожилая женщина с детства осваивает всю мужскую работу, а в пожилом возрасте справляется с современными технологиями.

Гульнар Кылышевой из села Женис в Казахстане 63 года. Женщина с детства привыкла к любой работе, даже весьма тяжелой. Она была старшей дочерью в семье, и отец приучал к труду. В 13 лет девочка уже пасла 700 баранов в совхозе.

«Мне всегда хотелось помогать отцу. С 13-ти научилась в седле держаться, стала, как пастух на коне выезжать, баранов пасти. Если папа со скотом выезжал, я дома в сарае, во дворе все делала, так вот стала папиной помощницей. Могла, сидя на коне, барана поднять, сейчас, конечно, такой силы нет уже. Здесь все об этом знают, все родственники до сих пор говорят, какая я была», — рассказывает Гульнар Кылышева.

В 30 лет Гульнар потеряла мужа, осталась одна с шестью детьми, вела хозяйство. За сутки она могла доить до 45 кобыл, научилась разбираться в электричестве. Женщина не привыкла сидеть дома, может целые сутки одна провести в степи, где пасется скот. Все новое пенсионерка осваивает быстро и сейчас. Недавно сын научил ее управлять снегоходом

«Старший сын спросил: «Будете на снегоходе ездить? — давай попробую, говорю». С тех пор научилась, езжу, поблизости скот смотрю, иногда просто выезжаю, здесь людей нет, воздух чистый, вот и выезжаю порой без цели», — продолжает Гульнар Кылышева.

У Гульнар два сына, четыре дочери, а еще 19 внуков и один правнук.

«Мама вставала в шесть утра и до ночи всегда в делах. Мы уже спать ляжем, она дальше делами занимается. Мама у нас труженица, пахарь, я думаю, может, поэтому здоровье у нее крепкое. Сейчас среди ее ровесников много больных, слабых людей. А наша мама — пример для молодых», — рассказывает сын Гульнар Кылышевой.

Родные собираются приобрести ей машину, и то, что она без проблем сядет за руль и освоит управление, никто даже не сомневается.