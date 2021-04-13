Пенсионера убило рулоном рубероида с крыши его собственного дома в Марий Эл

Йошкар-Ола, 13 апреля. Мужчину убило рулоном рубероида, который упал с крыши высотки. Как стало известно ФАН, погибший оказался жителем дома, где проходил плановый ремонт.

Как выяснили правоохранители, 12 апреля утром на крышу многоэтажного здания рабочие выложили несколько рулонов рубероида. Один из них скатился и упал на проходящего местного жителя.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Марий Эл Яна Шалина.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи. Предварительно врачи констатировали у мужчины сотрясение мозга и переломы. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение местной больницы. Медики боролись за жизнь пациента, однако он через непродолжительное время скончался от полученных травм.

«Погиб мужчина, который проживал в том же доме, где планировалось ремонтировать крышу, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — У него остались жена и взрослая дочь».

Если виновный в трагедии будет установлен, то ему грозит до двух лет лишения свободы.