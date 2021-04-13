Звезда «Обливиона» Ольга Куриленко похвасталась стройной фигурой в бикини

Лондон, 13 апреля. Звезда фильмов «Обливион» и «Квант милосердия» Ольга Куриленко порадовала поклонников, опубликовав свой снимок в бикини.

Пикантная фотография появилась на странице актрисы украинского происхождения в Instagram. На снимке артистка и модель позирует на борту яхты в ярком купальнике с завязками на плавках. Куриленко приняла соблазнительную позу и похвасталась стройной фигурой.

«Желаю всем вам прекрасного начала недели!» — написала актриса на английском языке под фото.

Смелый снимок взбудоражил подписчиков Ольги Куриленко. Фанаты по достоинству оценили шикарную фигуру артистки.

«Могу смотреть на это фото весь день»; «Ты восхитительна!»; «Фантастическая, чудесная, сенсационная! Ты самая лучшая!» — написали восхищенные комментаторы.

Ольга Куриленко уже несколько лет живет в Лондоне вместе с сыном Александром. Ранее стало известно, что актриса снимется в новом фильме киновселенной Marvel «Черная Вдова». Главную роль в этой ленте сыграет Скарлетт Йоханссон.