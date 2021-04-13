Байден предложил Путину провести встречу

Вашингтон, 13 апреля. Действующий президент США Джо Байден созвонился с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и предложил ему провести встречу в другой стране.

Об этом сообщили представители Белого дома. Отмечается, что темой предложенного Байденом саммита с главой РФ может стать обсуждение полного спектра вопросов в двусторонних отношениях.

Ранее экс-советник министра обороны США при администрации бывшего лидера страны Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил, что Байден продолжает поощрять стремление Киева разжечь новый этап гражданской войны на востоке Украины. Все это может втянуть США в прямое столкновение с Россией.