Политолог Дудчак: Запад считает граждан России своим «врагом»

В Кремле допустили отключение России от платежных систем Visa и MasterCard. Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью ФАН заявил, что таким образом Запад демонстрирует свою ненависть к гражданам Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что стране могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и MasterCard. Он напомнил, что в отношении РФ давно принимаются различные меры, поэтому исключать сегодня ничего нельзя.

«Мы можем с уверенностью констатировать, что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цели, незаконные с точки зрения международного права по сдерживанию России. В рамках этого процесса, учитывая недружественные, а порой и враждебные формы поведения по отношению к РФ, нам исключать нельзя ничего», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что платежная система «Мир» в настоящее время достаточно окрепла, со временем она получит глобальное распространение. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что карты «Мир» были созданы на фоне разговоров, связанных с зарубежными санкциями.

«Мы видим, что эта система сейчас достаточно окрепла. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что она со временем получит глобальное распространение», — уточнил он.

Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия стремится работать с иностранными партнерами над отходом от использования доллара во взаиморасчетах и переходом на национальные или альтернативные валюты. Также он назвал возможным отказ от контролируемых Западом платежных систем.

В свою очередь политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Вашингтон хочет ограничить использование платежных систем Visa и Mastercard, поскольку боится стремительного развития России. Кроме того, отметил спикер, Запад считает граждан России своим «врагом», если хочет отнять у них возможность пользоваться системами Visa и Mastercard.

«Цели и задачи Запада вполне понятны. Но это не смертельно, если иностранные государства ограничат возможность использования платежных систем Visa и MasterCard. Такие действия в очередной раз демонстрируют, что Россия делает все правильно и укрепляет свой суверенитет. Западным государствам не нравится, что Россия не пляшет под дудку Вашингтона, как это делают сегодня Германия и Франция. США могут заявить, что таким образом они заботятся о россиянах. Но пусть они эти бредни рассказывают своим хомячкам, которые в школе не учились. Налицо целенаправленная работа против российского государства и его населения, которое воспринимается Западом как враг», — сказал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей в ходе пресс-конференции Банка России была представлена концепция внедрения цифрового рубля. Первый зампред Центрального банка России Ольга Скоробогатова назвала процесс разработки и запуска цифровой формы денег «мегапроектом страны».