Депутат Аксаков: отключение России от Visa и MasterCard маловероятно

Москва, 13 апреля. Отключение России от западных платежных систем Visa и MasterCard маловероятно, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом, как отметил парламентарий, технически Россия готова к этому. По словам депутата, Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка, и оборот исчисляется сотнями триллионов рублей.

«Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка», — цитирует Аксакова ТАСС.

Он добавил, что для Запада в приоритете стоит вопрос экономической рентабельности. Поэтому в принятие Госдепом США такого решения не очень верится, подчеркнул депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможность отключения страны от Visa и MasterCard исключать нельзя. Он отметил, что западные санкции против России носят непредсказуемый характер, поэтому отрицать подобные шаги нельзя.