Бывший глава бюро судмедэкспертизы в Туле обвиняется в присвоении денег

Тула, 13 апреля. Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы.

Бывшему главе учреждения грозит уголовное наказание за присвоение денежных средств. Следствие подозревает, что 46-летний мужчина, занимая должность руководителя Бюро, похитил вверенные ему деньги в размере 220 тысяч рублей, используя свое служебное положение.

«По версии следствия, он организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно получены денежные средства», — сообщает прокуратура Тульской области.

Как предполагается, противоправное деяние обвиняемый совершал с июля 2019 по декабрь 2020 года. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

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